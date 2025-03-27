Сколько органических химикатов произведено в Азербайджане?

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 133,4 тысячи тонн органических химикатов.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

По данным, это на 25,9 тыс. тонн, или на 16,2% меньше показателя за тот же период 2024 года.

Производство готовой продукции на 1 марта текущего года составило 15,4 тыс. тонн.

В то же время производство неорганических химикатов в Азербайджане за первые два месяца этого года составило 2,7 тыс. тонн, что на 56%, или на 3,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичные месяцы 2024 года.

Запасы готовой продукции на 1 марта этого года составили 6,8 тыс. тонн.

Отметим, что в январе-феврале 2025 года в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий было произведено продукции на 363,9 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции выросло на 21,4%, продукции химической промышленности на 11,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий сократилось на 3,6%.