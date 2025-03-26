США приняли новые меры по сдерживанию развития ИИ в Китае

Администрация США под руководством Дональда Трампа предприняла первые шаги в рамках своей политики по ограничению технологического развития Китая, добавив в черный список экспорта десятки китайских компаний. Этот шаг, как пишет CNBC, усиливает давление на Пекин в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и передовых вычислительных технологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США внесло 80 организаций в так называемый список организаций, более 50 из которых базируются в Китае. Теперь американским компаниям запрещено поставлять продукцию организациям из этого списка без специальных правительственных разрешений.

По заявлению ведомства, компании были внесены в черный список за действия, якобы противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политике США. Эти меры направлены на дальнейшее ограничение доступа Пекина к технологиям эксафлопсных вычислений, способным обрабатывать огромные объемы данных на сверхвысоких скоростях, а также к квантовым технологиям.

Десятки китайских организаций попали под санкции за предполагаемое участие в разработке передового ИИ, суперкомпьютеров и высокопроизводительных чипов ИИ для военных нужд, заявили в министерстве торговли. Ведомство также отметило, что две компании поставляли продукцию организациям, уже находящимся под санкциями, таким как Huawei и ее дочерняя компания HiSilicon, занимающаяся производством чипов.

В общей сложности 27 китайских организаций были внесены в черный список за приобретение товаров американского происхождения для поддержки военной модернизации Китая, и еще семь фирм - за содействие развитию квантовых технологий в КНР.

Среди организаций, попавших в список, оказались и шесть дочерних компаний китайского гиганта облачных вычислений Inspur Group, который уже был внесен в черный список администрацией Джо Байдена в 2023 году.