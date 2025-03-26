Apple выпустила загадочное обновление для наушников

Компания Apple объявила о выпуске обновления прошивки для беспроводных наушников Powerbeats Pro 2, вышедших в начале текущего года. Новая версия программного обеспечения получила номер сборки 7B30, сменив предыдущую версию 7B24, которая была доступна сразу после старта продаж Powerbeats Pro 2. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент Apple не раскрывает подробностей о том, какие именно изменения и улучшения включены в обновление 7B30. Однако, учитывая, что Powerbeats Pro 2 являются первыми наушниками Apple, оснащенными уникальной функцией мониторинга сердечного ритма, есть предположения, что обновление может быть связано именно с оптимизацией работы этой функции.

Помимо датчика сердечного ритма на основе оптических LED-сенсоров, Powerbeats Pro 2 обладают рядом других актуальных технологий, включая активное шумоподавление, персонализированное пространственное аудио, фирменный чип H2 для улучшенного соединения и обновленную акустическую архитектуру.

Для установки новой прошивки на Powerbeats Pro 2 пользователям необходимо подключить наушники к источнику питания и убедиться, что они находятся в зоне действия Bluetooth iPhone, iPad или Mac, подключенного к сети Wi-Fi. Проверить текущую версию прошивки на iPhone можно, перейдя в "Настройки"> "Bluetooth" и нажав на значок "Информация" рядом с названием наушников Beats в списке устройств. Владельцы устройств на Android могут обновить прошивку через приложение Beats для Android.