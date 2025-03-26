Трамп назвал возможных организаторов атак на Tesla

Предприниматель Джордж Сорос и другие либеральные миллиардеры могут стоять за финансированием участившихся атак в США на компанию Tesla в США.

Как передает Day.Az, об этом в интервью консервативному телеканалу Newsmax заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли Сорос и другие близкие к Демократической партии миллиардеры иметь отношение к атакам на принадлежащую Илону Маску Tesla, Трамп сказал, что верит в это. Некоторые из этих предпринимателей были замешаны в судебных делах против него, и вероятно, также замешаны и в этом.