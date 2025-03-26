https://news.day.az/sport/1739904.html Изменено время игры "Сумгайыта" Внесены изменения в расписание XX тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что дата матча "Гянджа" - "Сумгайыт", запланированного на пятое апреля, перенесена на один день. Матч состоится шестого апреля в 14:00 во Дворце спорта Гянджи.
Изменено время игры "Сумгайыта"
Внесены изменения в расписание XX тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что дата матча "Гянджа" - "Сумгайыт", запланированного на пятое апреля, перенесена на один день.
Матч состоится шестого апреля в 14:00 во Дворце спорта Гянджи.
Отметим, что XX тур Азербайджанской баскетбольной лиги стартует первого апреля.
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