Изменено время игры "Сумгайыта"

Внесены изменения в расписание XX тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что дата матча "Гянджа" - "Сумгайыт", запланированного на пятое апреля, перенесена на один день.

Матч состоится шестого апреля в 14:00 во Дворце спорта Гянджи.

Отметим, что XX тур Азербайджанской баскетбольной лиги стартует первого апреля.