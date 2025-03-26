https://news.day.az/sport/1739904.html

Изменено время игры "Сумгайыта"

Внесены изменения в расписание XX тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что дата матча "Гянджа" - "Сумгайыт", запланированного на пятое апреля, перенесена на один день. Матч состоится шестого апреля в 14:00 во Дворце спорта Гянджи.