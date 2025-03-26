Задержан охранник по делу о смерти Марадоны

Задержан охранник, ранее проходивший как свидетель по делу о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил телеканал TN.

"Во вторник был задержан экс-охранник Диего Марадоны из-за лживых показаний", - отмечает СМИ.

Речь идёт о Хулио Кориа, который был в доме футболиста в момент его смерти и помогал делать искусственное дыхание.

Кориа уверял ранее, что не имел близких контактов с обвиняемыми по делу медиками и не говорил с ними по телефону. Однако следствие доказало обратное.

Суд над семью медиками, обвиняемыми в убийстве Марадоны, начался 11 марта. Суду предстоит заслушать показания 192 свидетелей и изучить большое количество доказательств - медицинские анализы и заключения, аудиозаписи, содержимое переписки обвиняемых. Разбирательства затянутся как минимум до середины июля.

В убийстве, совершенном, возможно, преднамеренно, обвиняют психиатра футболиста, нейрохирурга, психолога, двух врачей и двух медбратьев. Им может грозить от 8 до 25 лет тюрьмы.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.