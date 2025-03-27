Шасси загорелось у самолета в российском аэропорту
В четверг, 27 марта, появилась информация, что во время посадки у военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" загорелось шасси. Об этом сообщили в Telegram-канале 112, передает Day.Az со ссылкой на bloknot-stavropol.ru.
В пресс-службе ставропольской воздушной гавани редакции "Блокнота" рассказали, что никто из пассажиров лайнера не пострадал. Спасатели успешно ликвидировали возгорание на участке.
"Происходит буксировка борта на место стоянки. Задержек рейсов на вылет и на прилет нет", - сообщили в пресс-службе аэропорта Минеральных Вод.
По данным Telegram-канала 112, на борту находились 8 человек, однако по информации коллег из "Baza" предварительное число пассажиров - 24 человека, а самолет прилетел из африканской страны.
Источник: https://bloknot-stavropol.ru/news/shassi-zagorelos-u-voenno-transportnogo-samoleta-v-1840378
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре