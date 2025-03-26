https://news.day.az/economy/1739830.html Иранский министр обсудит в Азербайджане совместные проекты двух стран В рамках двухдневного визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Азербайджана Фарзаны Садиг будут обсуждены совместные проекты между двумя странами. Об этом сообщили Day.Az в посольстве Ирана в Азербайджане.
Иранский министр обсудит в Азербайджане совместные проекты двух стран
В рамках двухдневного визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана и сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Азербайджана Фарзаны Садиг будут обсуждены совместные проекты между двумя странами.
Об этом сообщили Day.Az в посольстве Ирана в Азербайджане.
Согласно информации, визит пройдет 10-11 апреля. Иранский министр встретится с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
В рамках визита в центре внимания будет сотрудничество в сферах транспорта, энергетики и других областях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре