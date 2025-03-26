Яшар Гюлер рассказал о роли Турции в мире
Современная Турция - государство, вносящее весомый вклад в мир и стабильность далеко за пределами своих границ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на мероприятии с участием семей шехидов и ветеранов.
Он привлек внимание к ключевой роли Анкары в разрешении многих противоречий и кризисов.
По его словам, благодаря стратегическому расположению, мощной армии и активно развивающейся оборонной промышленности, позиции Турции на международной арене постоянно укрепляются.
"Наша страна - незаменимый актор в сфере международной безопасности и дипломатии. Уровень, которого достиг военно-промышленный комплекс Турции, вызывает ревность за рубежом. Беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты, военные суда, подводные лодки и иной перечень разработок турецких специалистов, свидетельствуют о точке, которой достигла оборонная отрасль Турции", - констатировал глава оборонного ведомства.
Я. Гюлер далее прокомментировал тему борьбы с терроризмом, подчеркнув необходимость незамедлительного разоружения террористов РКК без каких-либо условий.
"Террористы РКК и все преступные структуры, причастные к этой кровавой организации, должны сложить оружие и объявить о прекращении деятельности", - подчеркнул министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре