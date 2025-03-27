Еще одна программа Windows получила ИИ-функции

Корпорация Microsoft впервые добавила функции искусственного интеллекта (ИИ) в приложение Photos ("Фотографии"). На это обратило внимание издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты заметили, что функции ИИ появились в бета-версии приложения Microsoft Photos - стандартной программы для просмотра и редактирования изображений в Windows 11. В настоящий момент новые возможности добавили только в бету-версию операционной системы (ОС).

Так, в приложение добавили кнопку Copilot, который связывает "Фотографии" с одноименным нейросетевым виртуальным помощником Microsoft. По словам специалистов, Microsoft Photos стала еще одной программой для Windows с функциями ИИ.

В том числе Copilot может дать совет по редактированию той или иной фотографии. Также редактор получил улучшенные функции распознавания текста на изображениях. Так, с ее помощью можно обнаружить текст на картинках, выделить его и сохранить в текстовом редакторе.

Также в программу добавили "Визуальный поиск с Bing" - функцию, которая позволяет искать похожие изображения в интернете. В заключении журналисты отметили, что Microsoft Photos получила поддержку формата изображений JPEG XL.