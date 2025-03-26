Банки России вернутся к SWIFT

Российские банки вернутся в SWIFT, соглашение об этом было достигнуто во время встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, передает Day.Az.

Сначала снимут санкции с Россельхозбанка, а потом и с остальных, задействованных в сельхозэкспорте.

Только после этого Россия согласилась обеспечивать безопасность судоходства в Черном море.

По итогам переговоров Вашингтон заявил, что поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также улучшить доступ к портам и снизить расходы на морское страхование.

Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

На Мосбирже вслед за этими новостями резко выросли акции компаний, которые занимаются производством удобрений, сельскохозяйственной продукции и предоставляют услуги в сфере морского судоходства.

Акции же мировых производителей удобрений подешевели на фоне этих новостей.

Котировки североамериканских Mosaic и CF Industries на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации заявления потеряли 3,6% и 3,7% соответственно, канадской Nutrien - более чем 4%. Акции германского производителя калийных удобрений K+S упали почти на 5%.