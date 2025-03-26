Азербайджан впервые импортировал живой скот из Уругвая

Уругвай впервые экспортировал живой скот в Азербайджан, открыв новую страницу в истории своего животноводческого сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету ​Diario Cambio, поставку осуществила компания из Гадовиля, отправившая 500 коров ангусской породы в Азербайджан, а также 1700 беременных коров голштинской и абердин-ангусской пород в Турцию.

"Этот экспорт стал важным сигналом растущего международного интереса к уругвайской генетике скота, особенно в условиях значительного увеличения поставок живого скота из Уругвая в текущем году. Согласно данным таможенных органов, с начала года страна экспортировала 42 977 голов, что более чем в два раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Основными покупателями стали Турция и Марокко, которые приобрели 27 796 и 14 673 животных соответственно", - пишет газета.

Отдельно отмечается важность геномного тестирования голштинских голов, отправленных в Турцию. Сертификацию генеалогической информации обеспечила Уругвайская ассоциация данных и информации о животноводстве (AUDIG), полностью удовлетворив высокие требования турецкой стороны, ориентированной на американскую и канадскую генетику.

Животные абердин-ангусской породы, направленные в Турцию, также отвечали строгим импортным стандартам: возраст животных не превышал 22 месяцев, и они имели исключительно молочные и двухзубые зубы.

Цена FOB на каждое животное составила 1100 долларов США, что подчёркивает экономическую выгоду данного направления для Уругвая. Компания-поставщик заявила о намерении продолжать активное развитие экспорта, особенно акцентируя внимание на голштинской породе с геномным тестированием, обеспечивающим высокие производственные характеристики.