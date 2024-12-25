Honda анонсировала электрокары новой волны

Honda показала электрические седан и кроссовер. Почти год назад японская компания показала концепты "батарейных" машин новой волны - клиновидного седана и минивэна с футуристичной внешностью. Теперь Honda опубликовала тизер, на котором, как она утверждает, изображены уже прототипы, приближенные к серии, однако место вэна занял кроссовер. Премьера состоится в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники СES-2025 в январе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Прототип слева почти копирует Saloon EV - шоу-кар, который Honda привозила в Лас-Вегас в начале нынешнего года. У него необычный для седана однообъемный кузов, фонарь-прямоугольник, напоминающий оный у Hyundai Mufasa, и небольшой стоп-сигнал снизу.

Кроссовер, стоящий справа, показан впервые. Он тоже получил оригинальную оптику и, кажется, лишен традиционных зеркал заднего вида. Также видно, что у среднеразмерного SUV длинная колесная база и почти вертикальное заднее стекло.

Автомобили станут родоначальниками линейки 0 Series. В 2026 году к ним присоединится кроссовер начального уровня, в 2027-м - большой трехрядный внедорожник. Еще пара "приподнятых" моделей и компактный седан должны расширить линейку к концу десятилетия. Таким образом, к 2030 году Honda будет продавать по всему миру семь моделей 0 Series.