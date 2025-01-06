Рамный пикап Ineos Quartermaster подготовили для путешествий

Пикап Ineos Quartermaster стал оверлендером для австралийцев. Первый спецпроект фирмы получил имя Kaiju и его цель - продемонстрировать возможности кастомизации. Автомобиль оснащен аксессуарами местных производителей - от кунга Norweld с холодильником и креплением для канистры до комплекта раций GME, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма Ineos представила первый в своей истории спецпроект - Kaiju Quartermaster. Внедорожник будет завлекать австралийских покупателей, и даже его имя подчеркивает не столько мощь, сколько любовь осси к японским полноприводникам. Выполнен Kaiju в стиле классического оверлендера. В его основе лежит шасси с кабиной без кузова Quartermaster Cab, на который поставили платформу Norweld Elite Tray и кунг Compact Deluxe Lite.

К тому же машине достался дополнительный бак Brown Davis на 168 литров, вспомогательная светотехника и амортизаторы JMACX с 16 ступенями регулирования, встроенными отбойниками и корпусами с полимерно-керамическим покрытием. За электропитание отвечает система на компонентах REDARC, а за связь - комплект из раций GME и усиленной штыревой антенны.

Привод у Kaiju Quartermaster полный, с двухступенчатой раздаткой, блокировкой центра и межколесных дифференциалов. Колеса обуты в шины BFGoodrich KM3 Mud Terrain. Также на оверлендере стоит шноркель, дополнительный аккумулятор и компас с альтиметром. В гамме двигателей - трехлитровые рядные "шестерки" BMW. Бензиновая B58 развивает 286 сил и 420 Нм момента, дизельная B57 - 249 сил и 550 Нм. Коробка передач одна - это восьмидиапазонный автомат ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы.