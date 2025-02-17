Subaru Forester получил новую гибридную установку и внедорожную версию

Subaru представила новый Forester с гибридной установкой. Модель перешагнула в шестое поколение еще в 2023 году, однако до сих пор продавалась на американском рынке с безальтернативным атмосферным мотором объемом 2,5 литра. Теперь же в гамму добавили внедорожный вариант Wilderness и гибрид, которому досталась установка от Crosstrek. В Subaru утверждают, что новый бензоэлектрический Forester на 40 процентов экономичнее в городе и на 25 процентов - в смешанном цикле, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

От бензиновой версии Forester Hybrid отличается шильдиками и новым эксклюзивным цветом Daybreak Blue Pearl, причем новинку можно заказать с контрастной черной крышей. На американском рынке модель предложат в четырех уровнях оснащения: уже в базовой комплектации кроссовер оборудован комплексом электронных ассистентов EyeSight, включающим систему экстренной остановки. В случае, если водитель перестает реагировать на предупреждения, она автоматически тормозит автомобиль, включает "аварийку" и уведомляет о ЧП экстренные службы.

Цены на новый Subaru Forester Hybrid лежат в диапазоне от 36 415 долларов до 43 115 долларов.

Силовая установка у гибрида та же, что и у Subaru Crosstrek: в нее входят 2,5-литровый двигатель Boxer, работающий по циклу Аткинсона/Миллера, электромотор, выступающий в роли стартер-генератора, тяговый электродвигатель, бесступенчатая коробка передач Lineartronic и литий-ионная батарея. Мощность установки - 197 лошадиных сил, а общий запас хода заявлен на уровне 935 километров. Привод у Forester Hybrid полный.

Помимо гибридной версии, Subaru показала и новый внедорожный вариант Forester шестого поколения. Он получил название Wilderness. Такой Форестер предложат в США с обычным 2,5-литровым ДВС (183 силы), а внешне он отличается от обычного кроссовера защитным обвесом из неокрашенного пластика.