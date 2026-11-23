Renault проведет масштабную кадровую перестройку во Франции
Renault объявила о планах создать 2000 новых рабочих мест во Франции к 2028 году - в основном производственных - и одновременно сократить 1000 преимущественно административных должностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Euronews.
Компания представила профсоюзам проект France Industrie FutuREady, направленный на трансформацию промышленной деятельности в ответ на растущую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей.
По словам Тьерри Шарве, главы направления качества, производства и цепочки поставок, в течение двух лет будет нанято 1650 операторов и производственных рабочих, 250 сотрудников вспомогательных функций и 100 молодых выпускников.
Сокращение 1000 "белых воротничков" пройдет на добровольной основе - схему еще предстоит согласовать с профсоюзами. Всего во французской промышленности Renault занято около 15 000 человек.
Профсоюз CFDT раскритиковал темпы планируемых изменений, назвав их "графиком принудительного марша". При этом стратегически важные направления, затрагивающие производство, будут защищены.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре