Renault объявила о планах создать 2000 новых рабочих мест во Франции к 2028 году - в основном производственных - и одновременно сократить 1000 преимущественно административных должностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Euronews.

Компания представила профсоюзам проект France Industrie FutuREady, направленный на трансформацию промышленной деятельности в ответ на растущую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей.

По словам Тьерри Шарве, главы направления качества, производства и цепочки поставок, в течение двух лет будет нанято 1650 операторов и производственных рабочих, 250 сотрудников вспомогательных функций и 100 молодых выпускников.

Сокращение 1000 "белых воротничков" пройдет на добровольной основе - схему еще предстоит согласовать с профсоюзами. Всего во французской промышленности Renault занято около 15 000 человек.

Профсоюз CFDT раскритиковал темпы планируемых изменений, назвав их "графиком принудительного марша". При этом стратегически важные направления, затрагивающие производство, будут защищены.