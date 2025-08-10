https://news.day.az/azerinews/1773182.html Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ olub Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin ocağı 33 km dərinlikdə yerləşir və yeraltı təkanlar Petropavlovsk-Kamçatskidən 474 km cənubda qeydə alınıb. Hazırda əlavə məlumat verilmir.
Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ olub
Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin ocağı 33 km dərinlikdə yerləşir və yeraltı təkanlar Petropavlovsk-Kamçatskidən 474 km cənubda qeydə alınıb.
Hazırda əlavə məlumat verilmir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре