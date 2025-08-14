https://news.day.az/azerinews/1774014.html Azərbaycanda ötən il əcnəbi turistlər 3,4 milyard manat pul xərcləyib Ötən il turizm məqsədilə Azərbaycana gələn əcnəbi turistlərin turizm məqsədilə çəkdiyi xərclər 3,4 milyard manat təşkil edib. Bu barədə Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bu, 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 964,3 milyon manat və ya 39,5% çoxdur.
