Beyni məhv edən xəstəlik tapıldı - Qısa zamanda öldürür
ABŞ-nin Missuri ştatında bir nəfər Ozarks gölündə üzdükdən sonra nadir və təhlükəli xəstəliyə yoluxub.
Milli.Az xəbər verir ki, xəstəliyə "Naegleria fowleri" adlı kiçik amöb səbəb olub.
Bu amöb nadir hallarda insana yoluxur, amma yoluxduqda beyini zədələyir və çox sürətli inkişaf edərək ölümə gətirə bilər. Yoluxmadan sonra simptomlar adətən baş ağrısı, yüksək hərarət və boyun sərtliyi kimi başlayır və bir neçə gün ərzində vəziyyət pisləşə bilər.
Bu amöb isti şirin sularda olur və yay aylarında daha çox rast gəlinir.
ABŞ-də bu yoluxma çox nadirdir - son 60 il ərzində yalnız 167 yoluxma qeydə alınıb.
Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, iqlim dəyişikliyi və suyun daha da isinə bilməsi bu yoluxmaların sayını artırır. Yəni göllərdə və çaylarda isti su ilə təmas zamanı diqqətli olmaq lazımdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре