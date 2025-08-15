İspaniyada meşə yanğınları tüğyan edir
Bu yay mövsümündə İspaniyada 200-dən artıq meşə yanğını baş verib.
AZƏRTAC xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, hakimiyyət onların bəzilərinin qəsdən törədilən yanğın, əksəriyyətinin isə iqlim dəyişikliyinin nəticəsi olduğunu hesab edir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, torpağı nəmlə təmin etmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Müşahidələr tarixində ən böyük yanğın Zamora əyalətində qeydə alınıb və alovlar qonşu rayonlara da yayılıb. Son bir həftə ərzində 80 min hektardan çox ərazi yanıb, minlərlə insan təxliyə edilib.
Yanğının yayılma dinamikası son dərəcə sürətli olub. Belə ki, cəmi bir gün əvvəl yanğının sahəsi 23 min hektardan az idi. Son on il ərzində Zamorada daha iki böyük yanğın da baş verib - 2022-ci ildə Tabara və Ferreras de Arriba ərazilərində müvafiq olaraq 32 528 və 28 046 hektar ərazidə yaşıllıqlar məhv olub. Ümumilikdə, bu iki yanğın daha sonra 60 min hektardan çox ərazini bürüyüb.
Tarixi məlumatlar təsdiq edir ki, Zamoradakı hazırkı yanğın miqyasına görə hətta əvvəlki illərin faciələrini də üstələyib. Bundan əvvəl ən dəhşətli yanğınlar 2004-cü ildə təxminən 30 min hektar ərazinin külə çevrildiyi Mines de Riotinto bölgəsində (Huelva əyaləti), həmçinin 28,879 hektar ərazidə meşələrin məhv olduğu Valensiyada qeydə alınmışdı.
Amma bu il yanğın elementi bir anda bir neçə rayona təsir edib. Zamora və Leondan əlavə, Qalisiyada, xüsusilə Ourense əyalətində ciddi yanğınlar qeydə alınıb, burada Chandrexa de Queixa, Oimbra və A-Mesquita ərazilərində müvafiq olaraq 20 mindən çox, təxminən 7 min və 5 min hektardan artıq ərazi yanıb. Villar del Pedroso bölgəsindəki Kaseresdə yanğın 3 min hektardan çox ərazini məhv edib. Son günlər Kaseres əyalətində hər biri min hektardan çox ərazini əhatə edən dörd yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
Məlumatlara görə, son bir həftə ərzində İspaniyada 80 min hektardan çox meşə və kənd təsərrüfatı sahəsi yanıb. Bu rəqəm artıq son iyirmi ilin eyni dövrünün tarixi maksimumunu üstələyir. Buna baxmayaraq, ilin əvvəlindən yanan sahələrin ümumi həcmi hələ də rekord qıran 2022-ci ilə nisbətən aşağıdır, o vaxta qədər 240 min hektardan çox ərazi məhv edilibsə, hazırda bu, 150 minə yaxındır.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, yanğının belə geniş miqyasda yayılması bir neçə amilin birləşməsindən qaynaqlanır. Yaz yağışları bitki örtüyünün aktiv böyüməsinə kömək edib, yayda torpaq quruyub və yanğın üçün əlverişli hala gəlib. İsti hava və son günlərin güclü küləkləri vəziyyəti daha da pisləşdirib, həm də yanğınsöndürənlərin işini çətinləşdirib.
Yanğınlar minlərlə insanı evlərini tərk etməyə məcbur edib. Ən çox zərər çəkmiş bölgələr Ourense, Leon, Zamora və Kaseres olaraq qalır. Bəzi ərazilərdə yanğınlar nəzarət altına alınsa da, əksər ərazilərdə yanğınla mübarizə davam edir və vəziyyət gərgin olaraq qalır.
İspaniyanın fövqəladə hallar xidmətləri yanğınların lokallaşdırılması üçün gecə-gündüz işləməyə davam edir. Onlar aktiv yanğınları izləmək və onların sonrakı yayılmasını proqnozlaşdırmaq üçün müasir peyk monitorinq sistemlərindən istifadə edirlər. Bununla belə, ekspertlər vəziyyətin hər saat mənfi istiqamətdə dəyişə biləcəyini vurğulayırlar.
İspaniyada meşə yanğınları mövsümü hələ başa çatmayıb və artıq bu il son iki onillikdə yanmış ərazilərin sayına görə 2012 və 2022-ci illərdən sonra üçüncü yerdədir. Hakimiyyət ölkə sakinlərini ehtiyatlı olmağa və vəziyyətin inkişafı ilə bağlı rəsmi məlumatlara əməl etməyə çağırır.
