https://news.day.az/azerinews/1774380.html Sumqayıtda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb Sumqayıt şəhərində oğurluq hadisələri qeydə alınıb. Day.Azxəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Sumqayıt ŞPİ-nin 2-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər - əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Ş.Əhmədov və 36 yaşlı M.Ağayev müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Qeyd edilib ki, faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
