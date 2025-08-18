Rusiya Ukraynada SOCAR-ın yanacaqdoldurma məntəqəsini vurub

Rusiya ordusu avqustun 18-nə keçən gecə Ukrayna ərazisinə pilotsuz uçuş aparatları ilə növbəti dəfə hücum edib.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı Odessada SOCAR-ın yanacaqdoldurma məntəqəsinə zərbə endirilib.

 

SOCAR-ın yanacaqdoldurma məntəqəsininin "Şahed" dronu ilə vurulduğu bildirilib.