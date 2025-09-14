https://news.day.az/azerinews/1780401.html "Uzak şehir"in aktyoru xəstəxanalıq oldu - FOTO Türkiyəli aktyor Mahmut Cevher xəstəxanalıq olub. Axşam.az xəbər verir ki, 76 yaşlı aktyor "Al beni baba" filminin çəkilişlərində huşunu itirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən aktyorun yediyi toyuqdan zəhərləndiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Mahmut həm də "Uzak şehir" serialında çəkilir.
"Uzak şehir"in aktyoru xəstəxanalıq oldu - FOTO
Türkiyəli aktyor Mahmut Cevher xəstəxanalıq olub.
Axşam.az xəbər verir ki, 76 yaşlı aktyor "Al beni baba" filminin çəkilişlərində huşunu itirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən aktyorun yediyi toyuqdan zəhərləndiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, Mahmut həm də "Uzak şehir" serialında çəkilir.
