"Uzak şehir"in aktyoru xəstəxanalıq oldu

Türkiyəli aktyor Mahmut Cevher xəstəxanalıq olub.

Axşam.az xəbər verir ki, 76 yaşlı aktyor "Al beni baba" filminin çəkilişlərində huşunu itirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən aktyorun yediyi toyuqdan zəhərləndiyi bildirilib. 

Qeyd edək ki, Mahmut həm də "Uzak şehir" serialında çəkilir. 