"Oğlum Elvinlə VİDEOma görə bütün otağı dağıtdı"
Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva maraqlı etiraf edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan videosunun başına açdığı oyunu dilə gətirib.
"Bu yaxınlarda oğlum Hüseynlə xoşuma gəlməyən hadisə oldu. Müğənni Elvin Babazadənin ad günündə o oxuyurdu, mən rəqs edirdim. Elvin məni fırlatdı, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşıldı, bir şərhlər yazıldı ki... Bu şərhlər övladlarıma pis təsir edir. Otağa girdim ki, oğlumun otağında bütün şəkillər, aksesuarlar sınıb. Ona söz verirəm ki, daha rəqs etməyəcəyəm. Ananız başıaşağı hərəkət etməyib. Zəhmətimlə, əziyyətimlə nələr qazanmışam: yaşadığım ev, sürdüyüm maşın... Bəzən şərhlər... Məclisdə oynaya, əylənə bilərik. Onlara yazılan şərhləri görən övladlarımız stres yaşayırlar. Oğlumun keçid yaşıdır, psixologiyasında travma yaradır. Bundan sonra məclislərdə rəqs etsəm də, sakit".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре