Bir sıra bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır

Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları noyabrın 5-də saat 15:00-da keçiriləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 107 manatdan başlayaraq 17 820 manatadək dəyişir.

Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 6 oktyabr - 3 noyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
1 Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 58 kv.m İcarə (10 il) 290,00 435,00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona		 309012003916
2 Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 2376 kv.m İcarə (10 il) 11880,00 17820,00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona		 309012003915
3 Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 110 kv.m İcarə (10 il) 550,00 825,00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona		 309012003917
4 Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 324 kv.m İcarə (10 il) 1620,00 2430,00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona		 309012003914
5 Gəncə şəhəri Nizami Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 256 87 57 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 595 kv.m Satılır 535,50 9520.00 952.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 200012001246
6 Göyçay rayonu Göyçay Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 200,00 3640.00 182.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona 408012001781
7 Bərdə rayonu Qarayusifli Bələdiyyəsi (Tumaslı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 3.7 ha İcarə (5 il) 35,52 1295.00 129.50 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 59 əkin 610012002294
8 Tərtər rayonu Tərtər Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 700 kv.m Satılır 140,11 7700.00 770.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 611012000784
9 Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (20 il) 12,20 300.00 30.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 611012000638
10 Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (20 il) 12,20 300.00 30.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 611012000639
11 Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (20 il) 12,20 300.00 30.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 611012000640
12 Tərtər rayonu Buruc Bələdiyyəsi (Ələsgərli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 16 ha İcarə (10 il) 195,20 4800.00 480.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 611012000768
13 Tərtər rayonu Buruc Bələdiyyəsi (Yenikənd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 4.91 ha İcarə (10 il) 59,90 1473.00 147.30 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 611012000769
14 Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 2.1 ha İcarə (15 il) 1,51 388.50 20.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 30 örüş 504012005546
15 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 5.37 ha İcarə (15 il) 4,67 537.00 53.70 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 55 örüş 806012001779
16 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 3.2 ha İcarə (15 il) 2,78 320.00 32.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş 806012001308
17 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 4.75 ha İcarə (15 il) 4,13 475.00 47.50 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş 806012001778
18 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 18 ha İcarə (15 il) 15,66 1800.00 180.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş 806012001307
19 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 5.7 ha İcarə (15 il) 4,95 570.00 57.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 55 örüş 806012001780
20 Cəlilabad rayonu Gülməmmədli Bələdiyyəsi (Ətcələr kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 3.2 ha İcarə (15 il) 25,34 816.00 81.60 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 66 əkin 806012001705
21 Cəlilabad rayonu Gülməmmədli Bələdiyyəsi (Gülməmmədli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 4.2 ha İcarə (15 il) 33,26 1071.00 107.10 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 806012001763
22 Cəlilabad rayonu Günəşli Bələdiyyəsi (Günəşli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 33,39 6800.00 680.00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 806012001802
23 Şəki rayonu Turan Bələdiyyəsi (Turan qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 18,00 150.00 8.00