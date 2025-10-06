https://news.day.az/azerinews/1786016.html Bir sıra bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - SİYAHI Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq. Day.Az xəbər verir ki, torpaq müsabiqə və hərracları noyabrın 5-də saat 15:00-da keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 107 manatdan başlayaraq 17 820 manatadək dəyişir.
Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 6 oktyabr - 3 noyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
|1
|Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|58 kv.m İcarə (10 il)
|290,00
|435,00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona
|309012003916
|2
|Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|2376 kv.m İcarə (10 il)
|11880,00
|17820,00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona
|309012003915
|3
|Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|110 kv.m İcarə (10 il)
|550,00
|825,00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona
|309012003917
|4
|Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi (Sumqayıt şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|324 kv.m İcarə (10 il)
|1620,00
|2430,00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I zona
|309012003914
|5
|Gəncə şəhəri Nizami Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 256 87 57
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi
|595 kv.m Satılır
|535,50
|9520.00 952.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|200012001246
|6
|Göyçay rayonu Göyçay Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|200 kv.m Satılır
|200,00
|3640.00 182.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona
|408012001781
|7
|Bərdə rayonu Qarayusifli Bələdiyyəsi (Tumaslı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|3.7 ha İcarə (5 il)
|35,52
|1295.00 129.50
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 59 əkin
|610012002294
|8
|Tərtər rayonu Tərtər Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|700 kv.m Satılır
|140,11
|7700.00 770.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|611012000784
|9
|Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (20 il)
|12,20
|300.00 30.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|611012000638
|10
|Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (20 il)
|12,20
|300.00 30.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|611012000639
|11
|Tərtər rayonu Qaraağacı Bələdiyyəsi (Qaraağacı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (20 il)
|12,20
|300.00 30.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|611012000640
|12
|Tərtər rayonu Buruc Bələdiyyəsi (Ələsgərli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|16 ha İcarə (10 il)
|195,20
|4800.00 480.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|611012000768
|13
|Tərtər rayonu Buruc Bələdiyyəsi (Yenikənd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|4.91 ha İcarə (10 il)
|59,90
|1473.00 147.30
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|611012000769
|14
|Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|2.1 ha İcarə (15 il)
|1,51
|388.50 20.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 30 örüş
|504012005546
|15
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|5.37 ha İcarə (15 il)
|4,67
|537.00 53.70
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 55 örüş
|806012001779
|16
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|3.2 ha İcarə (15 il)
|2,78
|320.00 32.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş
|806012001308
|17
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|4.75 ha İcarə (15 il)
|4,13
|475.00 47.50
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş
|806012001778
|18
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|18 ha İcarə (15 il)
|15,66
|1800.00 180.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup örüş
|806012001307
|19
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|5.7 ha İcarə (15 il)
|4,95
|570.00 57.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 55 örüş
|806012001780
|20
|Cəlilabad rayonu Gülməmmədli Bələdiyyəsi (Ətcələr kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|3.2 ha İcarə (15 il)
|25,34
|816.00 81.60
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 66 əkin
|806012001705
|21
|Cəlilabad rayonu Gülməmmədli Bələdiyyəsi (Gülməmmədli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|4.2 ha İcarə (15 il)
|33,26
|1071.00 107.10
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|806012001763
|22
|Cəlilabad rayonu Günəşli Bələdiyyəsi (Günəşli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|400 kv.m Satılır
|33,39
|6800.00 680.00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|806012001802
|23
|Şəki rayonu Turan Bələdiyyəsi (Turan qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|4 noyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|18,00
|150.00 8.00
