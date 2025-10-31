Serbiyada terror həyəcanı: bütün dəmir yolları reysləri dayandırılıb

Serbiyada terror təhdidi ilə əlaqədar ölkənin bütün dəmir yolu reysləri dayandırılıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin dəmir yollarının mətbuat xidməti bəyanat yayıb.

 

Məlumata görə, terror hücumunun hazırlanması ilə bağlı informasiya Novi-Sad faciəsinin ildönümü ərəfəsində daxil olub.

Potensial terror hücumunda konkret hansı obyektlərin hədəfə alındığı və digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.