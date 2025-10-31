https://news.day.az/azerinews/1792270.html Serbiyada terror həyəcanı: bütün dəmir yolları reysləri dayandırılıb Serbiyada terror təhdidi ilə əlaqədar ölkənin bütün dəmir yolu reysləri dayandırılıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin dəmir yollarının mətbuat xidməti bəyanat yayıb. Məlumata görə, terror hücumunun hazırlanması ilə bağlı informasiya Novi-Sad faciəsinin ildönümü ərəfəsində daxil olub.
Serbiyada terror həyəcanı: bütün dəmir yolları reysləri dayandırılıb
Serbiyada terror təhdidi ilə əlaqədar ölkənin bütün dəmir yolu reysləri dayandırılıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin dəmir yollarının mətbuat xidməti bəyanat yayıb.
Məlumata görə, terror hücumunun hazırlanması ilə bağlı informasiya Novi-Sad faciəsinin ildönümü ərəfəsində daxil olub.
Potensial terror hücumunda konkret hansı obyektlərin hədəfə alındığı və digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре