https://news.day.az/azerinews/1792594.html Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb - VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, baş məşqçi Faiq Qarayev 12 oyunçunu yığmaya dəvət edib.
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb - VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, baş məşqçi Faiq Qarayev 12 oyunçunu yığmaya dəvət edib.
Bunlar Ayşən Abduləzimova, Aynur İmanova, Marqarita Stepanenko, Kseniya Pavlenko, Yuliya Kərimova, Bəyaz Quluyeva, Valeriya Kondratyeva, Anastasiya Bayduk, Ülkər Kərimova, Nilufər Ağazadə, Yelizaveta Burkova və Valeriya Burkovadır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре