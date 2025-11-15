Bu vitamin çatışmırsa insan daim əsəbi olur
Tez-tez sümüklərin sınması, xroniki yorğunluq, qəbizlik və həddindən artıq tərləmə orqanizmdə D vitamini çatışmazlığından xəbər verə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə rusiyalı terapevt İrina Volqina məlumat verib.
"Yetkin insanlara çox vaxt D vitamini əlavələri tələb olunur, çünki bu vitaminin çatışmazlığı geniş yayılıb. D vitamini kalsiumun mənimsənilməsində əsas rol oynayır, bu isə sümüklərin sağlamlığı üçün vacibdir. Bundan əlavə, o immun, ürək-damar və sinir sistemlərini də dəstəkləyir.
D vitamini çatışmazlığının əlamətləri çox vaxt spesifik olmur. Bunlara sümüklərdə və əzələlərdə ağrılar, tez-tez sümüklərin sınması, ümumi zəiflik, xroniki yorğunluq, tarazlıq problemləri, tez-tez soyuqdəymələr, qəbizlik, həddindən artıq tərləmə, dırnaqların qırılması, dəri quruluğu və saç tökülməsi daxildir. Həmçinin, çatışmazlıq olan insanlarda yuxululuq, baş ağrıları, əsəbilik, əhval-ruhiyyənin pisləşməsi və depressiya halları müşahidə olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, D vitamini koronavirus infeksiyasının müalicəsində də vacib rol oynayır.
Həkim vurğulayıb ki, soyuq aylarda günəş işığının kifayət qədər olmaması səbəbindən əksər insanlara profilaktik məqsədlə D vitamini qəbul etmək tövsiyə olunur. Lakin əlavələrdən əvvəl qan analizində 25(OH)D səviyyəsini yoxlatmaq vacibdir. Lazım gələrsə, həkim kalsium, fosfor və digər maddələr mübadiləsi göstəricilərini də araşdıra bilər. Analizlərin nəticələrinə və xəstənin vəziyyətinə əsaslanaraq D vitamini üçün optimal doz təyin edilir.
