50 yaşdan yuxarı insanlar bu vitamini İÇSİN
Ekspertlər bildirirlər ki, 50 yaşdan yuxarı şəxslər üçün D vitamini qəbul etmək sağlamlıq baxımından xüsusilə vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, D vitamini sümüklərin sağlamlığını qorumaq, əzələ gücünü artırmaq və immun sistemini möhkəmləndirməkdə əsas rol oynayır. Yaş artdıqca bədən D vitaminini daha az sintez edir, bu isə sümüklərin zəifləməsi və əzələ kütləsinin azalması riskini artırır.
D vitamini həmçinin ürək-damar xəstəlikləri, şəkər xəstəliyi və bəzi xərçəng növlərinə qarşı qoruyucu təsir göstərə bilər, elmi tədqiqatlar bunu təsdiqləyir.
Həkimlər məsləhət görür ki, D vitamini qəbul edən şəxslər gündəlik dozanı və qəbul formasını mütəxəssis nəzarəti altında müəyyənləşdirsinlər, çünki həddindən artıq qəbul yan təsirlərə səbəb ola bilər.
Beləliklə, xüsusilə 50 yaşdan yuxarı insanlar üçün D vitamini sümük sağlamlığının qorunması və ümumi immunitetin gücləndirilməsi üçün vacib komponentdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре