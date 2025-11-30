https://news.day.az/azerinews/1798812.html Misli Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulur Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının XIII turuna yekun vurulacaq. Day.Az xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək. Günün ilk matçında "Şamaxı" öz meydanında "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Görüş saat 14:00-da start götürəcək. Turun bağlanış oyununda isə "Araz-Naxçıvan" səfərdə "Qəbələ"nin qonağı olacaq.
