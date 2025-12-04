https://news.day.az/azerinews/1799955.html Azərbaycan ilə Fransa arasında münasibətlərinin perspektivləri müzakirə olunub Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fransanın Avropa işləri üzrə nümayəndə naziri Benjamen Haddad ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb. Məlumata əsasən, görüş Vyanada keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurası çərçivəsində baş tutub.
Görüş zamanı Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin mövcud məsələləri və perspektivləri, regional təhlükəsizlik çağırışları, eləcə də çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
