Serdar Ortaçın son görüntüləri sevənlərini duyğulandırdı

Elxan Əliyev
MS xəstəliyi (Multiple Skleroz) ilə mübarizə aparan məşhur müğənni Serdar Ortaç son görüntüləri sevənlərini duyğulandırıb.
Day.Az xəbər verir ki, o, son konsertində səhnəyə köməkçilərinin dəstəyi ilə çıxıb.
Müğənninin hərəkət etməkdə çətinlik yaşaması konsert zamanı diqqət çəkib.
Görüntülər sosial şəbəkələrdə qısa müddət ərzində yayılıb. Azarkeşlər, müğənninin sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqlarını bildirərək ona dəstək mesajları göndərdilər.
Day.Az
