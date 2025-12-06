Bu yolda ehtiyatlı olun "lyuka" düşə bilərsiniz

Xudafərin şadlıq sarayının qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki,  sürücülər bildirib ki, ağzı açıq olan "lyuk" avtomobillərə ciddi ziyan vurub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: