https://news.day.az/azerinews/1800440.html Bu yolda ehtiyatlı olun "lyuka" düşə bilərsiniz - VİDEO Xudafərin şadlıq sarayının qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sürücülər bildirib ki, ağzı açıq olan "lyuk" avtomobillərə ciddi ziyan vurub. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Xudafərin şadlıq sarayının qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sürücülər bildirib ki, ağzı açıq olan "lyuk" avtomobillərə ciddi ziyan vurub.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
