Türk bloger Azərbaycanda qadın sürücülərə münasibətdən ŞİKAYƏTLƏNDİ Bakıda yaşayan və azərbaycanlı bəylə ailə quran türk bloqer Sevim Bağırlı paytaxtdakı sürücülərlə bağlı narazılığını sosial şəbəkədə dilə gətirib. Day.Az xəbər verir ki, o, paylaşımında şəhərdaxili hərəkət zamanı sürücülərin qaydalara laqeyd yanaşdığını, xüsusilə yol vermə mədəniyyətinin zəif olduğunu qeyd edib.
Blogerin sözlərinə görə, bu vəziyyət həm təhlükəsizlik baxımından narahatlıq yaradır, həm də gündəlik həyatı çətinləşdirir.
Sevimin şikayəti qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə yayılaraq geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çox izləyici bloqerin fikirlərini dəstəkləyib və paylaşıma çox sayda rəylər yazılıb.
