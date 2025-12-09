Ağcabədidə avtomobil darvazaya çırpıldı -

Ağcabədidə avtomobil darvazaya çırpıldı, sürücü öldü.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yol nəqliyyat hadisəsi Ağcabədi şəhər ərazisində baş verib. Laçın rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Xanlarov Bahadur idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və yol kənarındakı həyətin dəmir darvazaya çırpılıb.

Nəticədə sürücü B.Xanlarov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.