Mənzurə canlı efirdə makiyajını SİLDİ - VİDEO Müğənni Mənzurə Musayeva qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində gözlənilməz addımı ilə sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi canlı yayımda makiyajını tam olaraq silərək həmkarlarına meydan oxuyub.
Veriliş zamanı aparıcının çağırışına reaksiyasız qalmayan müğənni cəsarətlə üzündəki bütün makiyajı təmizləyib və bu addımı ilə "təbii gözəllik" mesajı verdiyini bildirib. Həmin anlar studiyada böyük marağa səbəb olub və izləyicilər tərəfindən müzakirə olunub.
Mənzurə Musayevanın bu cəsarətli addımı sosial mediada müxtəlif reaksiyalarla qarşılanıb. Bir qrup izləyici müğənninin təbii görünüşünü təqdir edib.
