Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçirilir
Bakıda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, SOCAR və Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyasının (AISA) birgə təşkilatçılığı ilə III Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, tədbirdə Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin rəisi Vüsal Ağayev, KOBİA-nın sədri Orxan Məmmədov, bp-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, "SOCAR Downstream Management"in baş direktoru Emil Alxaslı, Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Orxan Xəlilzadə çıxış edəcək.
Tədbirdə Üçtərəfli memorandum imzalanacaq.
Daha sonra III Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi panel sessiyaları ilə davam edəcək.
Xəbər yenilənəcək
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре