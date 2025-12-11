Azərbaycanda data mərkəzin qurulması üzrə görülən işlər açıqlanıb
Azərbaycanda data mərkəzinin qurulması üzrə işlər uğurla davam etdirilməkdədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Süni İntellekt Mərkəzinin Süni intellekt üzrə məhsul sahibi İbrahim Süleymanov Trend-ə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu mərkəzin qurulmasında hesablama proseslərinin aparılması üçün qrafik prosessor modullarına ehtiyac var:
"Avadanlıqlar alınıb və hazırda quraşdırılma işləri gedir. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra öz süni intellekt məhsullarımızı həmin mərkəzdə təqdim edə biləcəyik. Bu isə xərcləri azaldacaq.
Mərkəzdən həm tələbələr istifadə edəcək, həm də müvafiq dövlət strukturlarında istifadə olunacaq süni intellekt məhsulları həmin serverdə quraşdırılacaq. Bu da imkan verəcək ki, dövlət qurumları süni intellekt layihələrini bu avadanlıqlar üzərində apara bilsinlər. Gələn ilin ilk rübündə artıq bu işlərin ilkin nəticələrini görə biləcəyik".
