Yeni il "yolka"ları barədə ciddi xəbərdarlıq - Evə gətirdiyimiz təhlükə
Pulmonoloq Yelena Pyatikova süni Yeni il ağaclarının düşündüyümüz qədər zərərsiz olmadığını bildirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bir çox evlərdə istifadə olunan bu ağaclar plastik materiallardan hazırlandığı üçün müəyyən şərtlərdə sağlamlığa mənfi təsir göstərə biləcək maddələr yayır.
Həkimin açıqlamasına görə, plastik ağaclar uzun müddət saxlanıldıqda və ya qızdırıldıqda havaya buraxdıqları tərkiblə burun və boğazda yanğı, allergiya, baş ağrısı və hətta qaraciyərin fəaliyyətinə təsir edən problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Pyatikova əlavə olaraq bildirib ki, bəzi süni ağaclarda istifadə olunan ətir və rəngləndiricilər də nəfəs yolları və dəri üçün risk yarada bilər.
Mütəxəssis daha təhlükəsiz alternativ kimi parça materialdan hazırlanmış Yeni il ağaclarını seçməyi tövsiyə edir. Onun sözlərinə görə, bu modellər həm ekoloji cəhətdən təmizdir, həm də sağlamlıq üçün daha uyğundur.
Evə təbii iynəyarpaq qoxusu gətirmək istəyənlər isə ağac kəsmədən istifadə oluna bilən xüsusi qoxu əlavələrini seçə bilərlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре