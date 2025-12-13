Təmir etdiyi maşının altında qalaraq öldü

Gəncədə 72 yaşlı kişi təmir etdiyi avtomobilin altında qalaraq ölüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Həbib Hüseynov təmir işi görərkən qaldırıcı qəfil qırılıb.

Maşının altında qalan H.Hüseynov hadisə yerində ölüb.