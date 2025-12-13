https://news.day.az/azerinews/1802143.html Təmir etdiyi maşının altında qalaraq öldü Gəncədə 72 yaşlı kişi təmir etdiyi avtomobilin altında qalaraq ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Həbib Hüseynov təmir işi görərkən qaldırıcı qəfil qırılıb. Maşının altında qalan H.Hüseynov hadisə yerində ölüb.
