Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub.
Bu barədə Trend-ə Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Yüksək Liqa
Kişilər
VII tur
15 dekabr
17:00. "Gənclər" - "Azərreyl"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
17 dekabr
16:00. "Murov Az Terminal" - "Neftçi"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
18:00. "Xilasedici" - "Ordu"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
VII tur
18 dekabr
17:00. "UNEC" - "Gəncə"
UNEC-in idman zalı
19 dekabr
18:00. "Abşeron" - "Turan"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
16 dekabr
17:00. "Murov Az Terminal" - "Azərreyl"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı
