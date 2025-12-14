Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub

Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub.

Bu barədə Trend-ə Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

Yüksək Liqa

Kişilər

VII tur

15 dekabr

17:00. "Gənclər" - "Azərreyl"

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

17 dekabr

16:00. "Murov Az Terminal" - "Neftçi"

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

18:00. "Xilasedici" - "Ordu"

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

Qadınlar

VII tur

18 dekabr

17:00. "UNEC" - "Gəncə"

UNEC-in idman zalı

19 dekabr

18:00. "Abşeron" - "Turan"

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

16 dekabr

17:00. "Murov Az Terminal" - "Azərreyl"

"Murov Az Terminal"ın idman zalı