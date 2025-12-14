https://news.day.az/azerinews/1802309.html Bəzi rayonlarında yollar buz bağlayacaq Azərbaycanda dekabrın 15-də avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var.
