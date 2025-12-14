Juninyo “Qarabağ”a qayıtmayacaq:

Braziliyanın "Flamenqo" klubunun futbolçusu Olavio Juninyo komandasını dəyişəcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, 29 yaşlı hücumçu yanvarda Meksikanın "Pumas" klubuna keçəcək.

Paytaxt təmsilçisi bu transfer üçün Braziliya komandasına 5 milyon avro ödəyəcək. Keçidin yaxın günlərdə rəsmiləşəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Olavio Juninyo bu ilin yanvarında "Qarabağ"dan "Flamenqo"ya keçib. Onun Ağdam təmsilçisinə qayıdacağı ilə bağlı şayiələr yayılmışdı.