Bəzi müəllimlərə 13-cü maaş verildi Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşlarına Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl bayramları münasibəti ilə pul verilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Universitetin rektoru Elbrus İsayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, bayramlarla əlaqədar universitetin əməkdaşlarına 1 aylıq əməkhaqqı həcmində mükafat verilib.
