Anidən avtobus zolağına çıxan qadın təhlükəli vəziyyət yaratdı

Avtobus sürücüsünün diqqəti və çevik reaksiyası sayəsində faciənin qarşısı alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosoal şəbəkələrdə yayılıb. 

Qeyd edək ki, hadisənin ardınca daha bir qadın da avtobus zolağına çıxaraq analoji halı təkrarlayıb.