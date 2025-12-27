https://news.day.az/azerinews/1805703.html Nəriman Həsənzadənin son vəziyyəti açıqlandı Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin stasionar müalicəsi davam edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Mərkəzi Klinik Xəstəxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, onun vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır. Qeyd edək ki, Nəriman Həsənzadə böyrəklərində yaranan problemlərlə əlaqədar olaraq bir müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib.
Nəriman Həsənzadənin son vəziyyəti açıqlandı
Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin stasionar müalicəsi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Mərkəzi Klinik Xəstəxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, onun vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır.
Qeyd edək ki, Nəriman Həsənzadə böyrəklərində yaranan problemlərlə əlaqədar olaraq bir müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре