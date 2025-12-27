Nəriman Həsənzadənin son vəziyyəti açıqlandı

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin stasionar müalicəsi davam edir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Mərkəzi Klinik Xəstəxanasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, onun vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır.

Qeyd edək ki, Nəriman Həsənzadə böyrəklərində yaranan problemlərlə əlaqədar olaraq bir müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib.