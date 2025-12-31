https://news.day.az/azerinews/1806546.html Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib Niderlandın Bakıdakı səfirliyi 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "İnstagram" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə təbrik edib
Niderlandın Bakıdakı səfirliyi 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "İnstagram" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Niderland Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi Sizə xoşbəxt, firavan və dinc Yeni il arzulayır və Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edir.", - paylaşımda qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре