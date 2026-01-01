Yanacağın bahalaşması fonunda hansı maşınların qiyməti artacaq? - VİDEO
İki növ yanacağın bahalaşması fonunda bəzi avtomobillərin qiymətlərində də artım müşahidə oluna bilər.
Day.Az xəbər verir ki, avtomobil satışı üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov hesab edir ki, Ai-92 markalı benzin və dizel yanacağının qiymətindəki artım alıcıları daha qənaətcil avtomobillərə yönəldəcək.
Ekspertin sözlərinə görə, xüsusilə hibrid və "plug-in hybrid" avtomobillərə marağın artması qaçılmazdır.
Eldəniz Cəfərov bildirir ki, növbəti ilin ilk aylarında yanacaq sərfiyyatı az olan avtomobillərin qiymətlərində 5-10 faiz civarında artım gözlənilir. Onun sözlərinə görə, hazırda qiyməti təxminən 27-28 min manat olan Çin istehsalı avtomobillərdə 2 500 - 3 000 manat aralığında bahalaşma ehtimalı var.
