Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanma qaydasında dəyişiklik edilib

"Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası"nda dəyişiklik edilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, Baş nazir Əli Əsədovun bununla bağlı müvafiq Qərarı 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib.

 

Qərara əsasən, ictimai binaların güc əmsalları siyahısına aşağıdakı əlavələr edilib:

  Bina və tikililərin adı Güc əmsalı, (cosφ)
Sıra №-si İaşə obyektləri:  
27 İşıq diodlarının gücünə uyğun, Vt:
28 8 Vt-dan aşağı 0,7  
29 8 Vt-dan 20 Vt-dək (20 Vt daxil olmaqla) 0,85  
30 20 Vt-dan yüksək 0,9  

Bu Qərar 60 Vt və yuxarı gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib, 25 Vt-dan (25 Vt daxil olmaqla) 60 Vt-a qədər gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.