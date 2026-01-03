https://news.day.az/azerinews/1807070.html Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanma qaydasında dəyişiklik edilib "Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası"nda dəyişiklik edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, Baş nazir Əli Əsədovun bununla bağlı müvafiq Qərarı 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Qərara əsasən, ictimai binaların güc əmsalları siyahısına aşağıdakı əlavələr edilib: Bina və tikililərin adı
Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanma qaydasında dəyişiklik edilib
"Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası"nda dəyişiklik edilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, Baş nazir Əli Əsədovun bununla bağlı müvafiq Qərarı 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib.
Qərara əsasən, ictimai binaların güc əmsalları siyahısına aşağıdakı əlavələr edilib:
|Bina və tikililərin adı
|Güc əmsalı, (cosφ)
|Sıra №-si
|İaşə obyektləri:
|27
|İşıq diodlarının gücünə uyğun, Vt:
|28
|8 Vt-dan aşağı
|0,7
|29
|8 Vt-dan 20 Vt-dək (20 Vt daxil olmaqla)
|0,85
|30
|20 Vt-dan yüksək
|0,9
Bu Qərar 60 Vt və yuxarı gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib, 25 Vt-dan (25 Vt daxil olmaqla) 60 Vt-a qədər gücə malik olan közərmə lampalarına münasibətdə 2026-cı il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.
