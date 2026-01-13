Qızdırması olan uşağa bu səhvləri etməyin – vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, uşaqlarda bədən temperaturunun 38°C və üzərinə qalxması diqqət tələb edən haldır. Lakin valideynlərin ev şəraitində etdiyi bəzi yanlış müdaxilələr qızdırmanı azaltmaq əvəzinə, əksinə, vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qızdırması olan uşağı çox soyuq və ya buzlu su ilə çimizdirmək təhlükəlidir. Belə müdaxilə orqanizmdə titrəməni artırır və bədənin müdafiə mexanizmini işə salaraq hərarətin daha da yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Ümumiyyətlə, 38°C-dən yuxarı temperatur əhəmiyyətli sayılır, 39°C yüksək qızdırma hesab olunur. Hərarət 40°C-ə çatdıqda isə mütləq həkim müayinəsi tələb edilir. Xüsusilə 3 aydan kiçik körpələrdə 38°C belə ciddi qəbul edilməlidir. Qızdırma 5 gündən çox davam edərsə, səbəbi araşdırılmalıdır.
Uşaqlarda qızdırmanın ən yayğın səbəbi virus infeksiyalarıdır - soyuqdəymə, qrip, virus mənşəli ishal, əl-ayaq-ağız xəstəliyi və s. Bakterial infeksiyalar daha az rast gəlinir, lakin risklidir və mütləq tibbi nəzarət tələb edir. Peyvənddən sonra qısa müddətli yüngül qızdırma normal sayılır, diş çıxarma zamanı isə temperaturun cüzi artması müşahidə oluna bilər.
Həkimlər vurğulayırlar ki, hər qızdırma təhlükə demək deyil. Əksər hallarda bu, immun sisteminin infeksiyaya qarşı mübarizə apardığının göstəricisidir. Uşağı sakitləşdirmək üçün ilıq duş faydalı ola bilər, amma yalnız müəyyən şərtlərlə.
Qətiyyən edilməməli olanlar:
Uşağı qalın geyimlərə bürümək və ya yorğanla sıx örtmək
Buzlu və ya çox soyuq su ilə duş qəbul etdirmək
Spirtlə bədəni silmək
Həkim məsləhəti olmadan antibiotik vermək
Qısa fasilələrlə və normadan artıq qızdırmasalıcı dərman istifadə etmək
Bütün paltarları çıxarıb uşağın üşüməsinə yol vermək
Bu cür səhvlər titrəməni artırır, qızdırmanı yüksəldə və hətta dərman zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.
Düzgün yanaşma necə olmalıdır?
Uşağın üzərindəki artıq paltarları çıxarın
Otaq temperaturunu 21-23°C səviyyəsində saxlayın
Bol maye verin: su, ana südü, ayran, duru meyvə şirələri
Uşaq çox narahatdırsa, yalnız həkimin tövsiyə etdiyi dozada qızdırmasalıcı istifadə edin
Unutmayın ki, düzgün və sakit müdaxilə uşağın vəziyyətinin yüngülləşməsində əsas rol oynayır. Şübhəli hallarda isə vaxt itirmədən həkimə müraciət etmək ən doğru addımdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре